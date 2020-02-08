Общество

Прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС начнется 1 марта

С 1 марта 2020 года начинается прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

В этом году сумма субсидии из регионального бюджета, которая будет предоставлена на реализацию проектов-победителей, увеличена практически в три раза - до 10 млн рублей.

Прием документов администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 1 марта до 27 марта 2020 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 31 марта. Победителей определяет конкурсная комиссия не позднее 12 мая текущего года.

Организатор конкурса — Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе проектов;

2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС;

3) паспорт проекта;

4) иные документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области. Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов по телефонам: 299–800, 299–801.

Напомним, что в прошлом году 25 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) стали победителями первого конкурса проектов местных инициатив среди ТОС. На реализацию своих проектов они получились в общей сложности 3,5 млн рублей.