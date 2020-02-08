Путин: День голосования по поправкам в Конституцию станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что день голосования по поправкам в Конституцию станет выходным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Путина, голосование будет в будний день.
Президент отметил, что в ближайшее время подпишет распоряжение, о подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.