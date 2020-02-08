Общество

Как найти свою любовь в Пскове - обсудим на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 14 февраля, в 14:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная Дню всех влюбленных.

В рамках пресс-конференции вместе с менеджером международного агентства знакомств «Фортуна» Натальей Борисовой мы обсудим, какие услуги предлагаются сегодня в Пскове и области агентствами знакомств, как часто прибегают к их услугам псковичи и каков портрет типичного соискателя и желанного партнера или партнерши?

Кроме того, интересно будет узнать, насколько дороги такие услуги. С кем чаще и охотнее знакомятся жители нашего региона – с земляками/землячками или жителями других регионов и стран? Насколько агентства знакомств конкурентны по сравнению со специализированными сайтами и приложениями?

Также мы обязательно попросим спикера рассказать истории интересных знакомств и о казусных ситуациях.

Дата проведения: 14 февраля. Начало в 14:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.