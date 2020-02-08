Общество

Два гражданина Польши пытались незаконно провезти сигареты через границу в Псковской области

2 попытки сокрытия сигарет от таможенного контроля пресечено на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни.

Водитель грузового транспортного средства, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, не предъявил таможенному контролю и не задекларировал перемещаемый им товар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской таможне.

В холодильной установке рефрижератора водитель разместил 351 пачку сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Днем ранее гражданин Польши, также выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, управляя грузовым транспортным средством, не предъявил таможенному контролю и не задекларировал принадлежащий ему перемещаемый товар. В этом случае - 66 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Примечательно, что место сокрытия то же - холодильная установка рефрижератора.

Транспортные средства следовали в Польшу порожними. В обоих случаях сигареты изъяты. В отношении граждан Польши возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации по факту сокрытия товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение.

Оба факта сокрытия выявлены с помощью служебной собаки, обученной поиску табачных изделий. Лабрадор-ретривер Грэй обозначил сигнальным поведением наличие сигарет в транспортном средстве, что и подтвердил таможенный досмотр.