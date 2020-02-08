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Общество

В Минобороны попросили повысить зарплату всем российским силовикам

13.02.2020 17:30|ПсковКомментариев: 0

В министерстве обороны России попросили повысить зарплату сотрудникам силовых ведомств. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Лента.Ру». 

Согласно документу, повысить денежные оклады хотят в 1,03 раза (на три процента) с 1 октября текущего года. Зарплату предлагается повысить сотрудникам Росгвардии, полицейским, сотрудникам МЧС, таможенникам, сотрудникам ФСБ, СВР, сотрудникам государственной фельдъегерской службы, ФСО, Следственного комитета, а также Генпрокуратуры.

В проекте отмечается, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников силовых ведомств размеры окладов предлагается округлять до целого рубля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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