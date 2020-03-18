ПсковГУ: Творческий кризис

«Мы все инициативы студентов поддерживаем. Если они есть», - эти слова проректора ПсковГУ по работе с молодежью Александра Захарова достойны того, чтобы стать мемом и разместиться вот ЗДЕСЬ - на странице, где размещена информация о коллективах опорного вуза региона. Из 10 творческих студенческих объединений, давно работающих на базе университета, три на сегодня функционируют на других площадках. Это успешные коллективы, благодаря которым ПсковГУ «гремел» не только на региональном или федеральном уровне, но даже на международном. Они ушли из альма матер по-английски, не устраивая скандалов и сцен. А университет, видимо, по-прежнему лелеет нежную надежду на то, что они «поиграются» и вернутся - раз не убирает их из списков.
Кто же виноват в том, что раскрученные студенческие проекты покинули стены вуза, как объясняют причины в ректорате и планируют ли коллективы масштабный I'll be back - читайте в нашей публикации.
Фото: https://vk.com/pskgu
Фото: https://vk.com/molodezhnoetv
Студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» появилось в 2015 году как совместный проект управления по молодежной политике Псковского государственного университета и творческого объединения «Wild Trash», которое создал студент Андрей Буянов - он сейчас режиссирует короткометражки, занимающие первые места на престижных киноконкурсах.
В команде телевидения состояло более тридцати студентов - операторов, монтажеров, корреспондентов и фотокорреспондентов, которые трудились над новостными выпусками и тематическими передачами. Все делали сами - писали сценарии, проводили запись текста и монтировали сюжеты, которые выходили, как минимум, раз в неделю. Для ребят организовывали профессиональные мастер-классы, встречи с работниками сферы телевидения.
С приходом новой управленческой команды в сентябре прошлого года все изменилось.
Проректору пытались объяснить, что площадка работает уже 5 лет, создана она была с нуля - студентами и для студентов, ее участники бесплатно проводят мастер-классы для корреспондентов, операторов, монтажеров, фотокорреспондентов, курсы по фотошопу и т.д, через которые ежегодно проходит около 150 студентов.
Желающих работать на новых условиях не нашлось. Коллектив ушел в свободное плавание, объявил о старте проекта «Молодежное ТВ» и уже собрал обновленную команду будущих телепрофи.
Открытый Студенческий Театр ПсковГУ «АХТеатр» был основан в апреле 2014 года, возглавила его режиссер Татьяна Александровна Комиссаровская. За первый же год было создано три спектакля: «Сашка» по повести В.Кондратьева; «Метранпаж» по пьесе А.Вампилова; «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Театр выступал не только в залах ПсковГУ, но и неоднократно выезжал с гастролями по районным центрам Псковской области, в соседние регионы, активно участвовал в фестивальной жизни Северо-Запада.
Зрители, среди которых были не только студенты и преподаватели, но и немало обычных псковичей, отзывались о спектаклях «АХТеатра» неизменно тепло, а зачастую - восторженно. «Браво! Браво! Браво! Зал аплодировал стоя с первых секунд! Это о многом говорит! Не всем профессионалам в театре зритель аплодирует стоя, но вы это заслужили! Вы настоящая команда во главе с талантливейшим режиссером планеты», - вот один из многочисленных отзывов поклонников «АХТеатра».
Но осенью 2019 года и этот коллектив был вынужден из ПсковГУ уйти. Даже сбежать, как говорят сами студенты. Сейчас зал, в котором занималась труппа, где каждый сантиметр был сделан под них, опустел. Сначала, конечно, были тревоги, но сейчас театр воспринимает случившееся как своеобразный «пинок», который был им дан во имя развития.
Фото: https://vk.com/ahtheatre
Конечно же, они наслышаны о том, что происходит с другими творческими коллективами ПсковГУ.
Несмотря на сложности, театр продолжает жить - теперь уже на базе Городского культурного центра, который принял в свои стены самобытный крепкий коллектив, на который валом валят зрители. Актеры труппы говорят, что чувствуют себя в ГКЦ как дома: здесь их встретили люди, готовые помогать.
Сцены ПсковГУ, БКЗ филармонии, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Киева, Великого Новгорода - этому коллективу ПсковГУ рукоплескали повсюду. Университетская хоровая капелла стала гордостью вуза с первых дней своего появления в 2004 году. Попасть в нее было престижно, петь в ней считали за счастье не только студенты, но и выпускники университета. Первым руководителем капеллы стал музыкант, педагог, псковский композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков. В течение последних 11 лет капеллу возглавляла Татьяна Сосницкая.
Но в октябре прошлого года занятия прекратились: стало известно, что договор, который обычно продлевался со всеми руководителями подобных объединений, не был продлен. Татьяна Сосницкая в беседе с журналистом ПЛН рассказала, что условия, которые были предложены г-ном Захаровым, не соответствовали представлениям коллектива о том, как и по каким правилам он должен жить.
Как говорит Татьяна Сосницкая, проректор по работе с молодежью ПсковГУ и вовсе сказал на общем собрании, что «надо всем проявить патриотизм и работать бесплатно». «Я ему тогда сказала при всем честном народе: покажите пример патриотизма, откажитесь от зарплаты, и я пойду за вами», - рассказывает она.
Недопонимание между новым руководством университета и капеллой возникло также на почве репертуара: участники хорового коллектива не хотели исполнять песни Леди Гаги, предпочитая Чайковского, Бортнянского, Мусоргского и Глинку.
В соцсетях поднялась волна реплик в защиту капеллы ПсковГУ: на ее сторону встали пианист, композитор, член Союза композиторов России Александр Меркулов, председатель Общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Игорь Плохов, многие выпускники университета.
Однако пока, насколько нам известно, новой капеллы в ПсковГУ не появилось.
Сегодня коллектив хористов предпринимает все усилия для того, чтобы продолжать работу, и ищет новую репетиционную площадку.
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Творчество - стихия, которая не может существовать по принуждению. Невозможно писать стихи или сочинять песни по приказу. Соловей не заголосит петухом, как ты его не увещевай.
В этом смысле странно университетский отдел по работе с молодежью строит работу с творческими студентами - так, что они бегут от него, как от огня. Прогнило что-то в Датском королевстве?..
Елена Никитина