Общество

ПсковГУ: Творческий кризис

«Мы все инициативы студентов поддерживаем. Если они есть», - эти слова проректора ПсковГУ по работе с молодежью Александра Захарова достойны того, чтобы стать мемом и разместиться вот ЗДЕСЬ - на странице, где размещена информация о коллективах опорного вуза региона. Из 10 творческих студенческих объединений, давно работающих на базе университета, три на сегодня функционируют на других площадках. Это успешные коллективы, благодаря которым ПсковГУ «гремел» не только на региональном или федеральном уровне, но даже на международном. Они ушли из альма матер по-английски, не устраивая скандалов и сцен. А университет, видимо, по-прежнему лелеет нежную надежду на то, что они «поиграются» и вернутся - раз не убирает их из списков.

Кто же виноват в том, что раскрученные студенческие проекты покинули стены вуза, как объясняют причины в ректорате и планируют ли коллективы масштабный I'll be back - читайте в нашей публикации.

Фото: https://vk.com/pskgu

Минус ТВ

Фото: https://vk.com/molodezhnoetv

Студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» появилось в 2015 году как совместный проект управления по молодежной политике Псковского государственного университета и творческого объединения «Wild Trash», которое создал студент Андрей Буянов - он сейчас режиссирует короткометражки, занимающие первые места на престижных киноконкурсах.

В команде телевидения состояло более тридцати студентов - операторов, монтажеров, корреспондентов и фотокорреспондентов, которые трудились над новостными выпусками и тематическими передачами. Все делали сами - писали сценарии, проводили запись текста и монтировали сюжеты, которые выходили, как минимум, раз в неделю. Для ребят организовывали профессиональные мастер-классы, встречи с работниками сферы телевидения.

С приходом новой управленческой команды в сентябре прошлого года все изменилось.

«У нас состоялся разговор с Александром Захаровым, - рассказывает Ксения Кулакова, которая работала главным редактором «ТВ ПсковГУ». - Он с порога заявил, что мы делаем контент, который ему не интересен, мол, это несовременно и неактуально. Это при том, что над ТВ ПсковГУ всегда работали только студенты и делали то, что интересует именно их среду».

Проректору пытались объяснить, что площадка работает уже 5 лет, создана она была с нуля - студентами и для студентов, ее участники бесплатно проводят мастер-классы для корреспондентов, операторов, монтажеров, фотокорреспондентов, курсы по фотошопу и т.д, через которые ежегодно проходит около 150 студентов.

«Захаров сказал, что они создадут свой медиацентр и ТВ ПсковГУ больше не будет, а весь наш коллектив должен примкнуть к медиацентру и бесплатно работать под эгидой управления по информационной политике ПсковГУ. Что из себя будет представлять медиацентр, когда он начнет работу, кто его возглавит - на эти и другие вопросы не было получено ни одного ответа, - говорит Ксения. - Из его слов, из самой манеры подачи следовало, что студенты будут бесплатной рабочей силой. При этом он несколько раз подчеркнул, что они нас не выгоняют, просто у них меняется структура, и все ДОЛЖНЫ туда прийти».

Желающих работать на новых условиях не нашлось. Коллектив ушел в свободное плавание, объявил о старте проекта «Молодежное ТВ» и уже собрал обновленную команду будущих телепрофи.

«В городе нет никакой альтернативы нашему ТВ, потому что с нуля заниматься телепроизводством молодежь бесплатно нигде не учат, - продолжает Ксения. - Университет хотел использовать в своем проекте людей, которых мы пять лет искали, обучали. А о части людей - руководителях звеньев - главном редакторе, главном фотокорре, операторе, монтажере, архиваторе - просто забыть».

Минус театр

Открытый Студенческий Театр ПсковГУ «АХТеатр» был основан в апреле 2014 года, возглавила его режиссер Татьяна Александровна Комиссаровская. За первый же год было создано три спектакля: «Сашка» по повести В.Кондратьева; «Метранпаж» по пьесе А.Вампилова; «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Театр выступал не только в залах ПсковГУ, но и неоднократно выезжал с гастролями по районным центрам Псковской области, в соседние регионы, активно участвовал в фестивальной жизни Северо-Запада.

Зрители, среди которых были не только студенты и преподаватели, но и немало обычных псковичей, отзывались о спектаклях «АХТеатра» неизменно тепло, а зачастую - восторженно. «Браво! Браво! Браво! Зал аплодировал стоя с первых секунд! Это о многом говорит! Не всем профессионалам в театре зритель аплодирует стоя, но вы это заслужили! Вы настоящая команда во главе с талантливейшим режиссером планеты», - вот один из многочисленных отзывов поклонников «АХТеатра».

Но осенью 2019 года и этот коллектив был вынужден из ПсковГУ уйти. Даже сбежать, как говорят сами студенты. Сейчас зал, в котором занималась труппа, где каждый сантиметр был сделан под них, опустел. Сначала, конечно, были тревоги, но сейчас театр воспринимает случившееся как своеобразный «пинок», который был им дан во имя развития.

«Было общение с администрацией университета, после которого мы сделали вывод, что не можем продолжать свою деятельность там. Мы преследовали разные цели и столкнулись с непониманием того, чем мы занимаемся, - объясняла Татьяна Комиссаровская в одном из недавних интервью. - Университет ждал, что мы станем массовиками-затейниками. Мы должны были организовывать все университетские мероприятия, но наш коллектив не на это направлен. Это не про театр».

Фото: https://vk.com/ahtheatre

Конечно же, они наслышаны о том, что происходит с другими творческими коллективами ПсковГУ.

«Это страшно, - считают они. - Разрушить легко, а создавать потом сложно. Нам всегда говорили, что мы создаем бренд университета. Не знаем, кого они теперь смогут так назвать. Наш университет откровенно проседает в науке, мы не входим в список тех учебных заведений, которые славятся научной деятельностью, однако раньше в плане молодежной «движухи» наш университет был невероятно мощным. Сейчас же развалилась команда людей, которые занимались этим».

Несмотря на сложности, театр продолжает жить - теперь уже на базе Городского культурного центра, который принял в свои стены самобытный крепкий коллектив, на который валом валят зрители. Актеры труппы говорят, что чувствуют себя в ГКЦ как дома: здесь их встретили люди, готовые помогать.

Минус капелла

Сцены ПсковГУ, БКЗ филармонии, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Киева, Великого Новгорода - этому коллективу ПсковГУ рукоплескали повсюду. Университетская хоровая капелла стала гордостью вуза с первых дней своего появления в 2004 году. Попасть в нее было престижно, петь в ней считали за счастье не только студенты, но и выпускники университета. Первым руководителем капеллы стал музыкант, педагог, псковский композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков. В течение последних 11 лет капеллу возглавляла Татьяна Сосницкая.

Но в октябре прошлого года занятия прекратились: стало известно, что договор, который обычно продлевался со всеми руководителями подобных объединений, не был продлен. Татьяна Сосницкая в беседе с журналистом ПЛН рассказала, что условия, которые были предложены г-ном Захаровым, не соответствовали представлениям коллектива о том, как и по каким правилам он должен жить.

«Главная проблема - в договоре, - пояснила руководитель капеллы. - От меня потребовали до его заключения написать программу по образовательному типу, при этом количество часов мне не сообщили. Как я распишу программу на целый год, не зная количество часов? Я могу одно произведение год учить - такова специфика музыки. Чем я могу наполнить программу, если у нас из занятия в занятие одна и та же работа: мы учимся вокально-хоровым навыкам, формированию звука, учим партии - это кропотливая огромная работа. На мои вопросы мне сказали: «Пишите, что хотите!». Требование создать такого рода программу я считаю по меньшей мере странной, поскольку капелла не является структурным подразделением университета, дающим дополнительное музыкальное образование. Капелла - самодеятельный художественный коллектив. Мы не готовим дипломированных музыкантов, и прекрасно обходились без этой программы в течение 15 лет».

Как говорит Татьяна Сосницкая, проректор по работе с молодежью ПсковГУ и вовсе сказал на общем собрании, что «надо всем проявить патриотизм и работать бесплатно». «Я ему тогда сказала при всем честном народе: покажите пример патриотизма, откажитесь от зарплаты, и я пойду за вами», - рассказывает она.

Недопонимание между новым руководством университета и капеллой возникло также на почве репертуара: участники хорового коллектива не хотели исполнять песни Леди Гаги, предпочитая Чайковского, Бортнянского, Мусоргского и Глинку.

В соцсетях поднялась волна реплик в защиту капеллы ПсковГУ: на ее сторону встали пианист, композитор, член Союза композиторов России Александр Меркулов, председатель Общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Игорь Плохов, многие выпускники университета.

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«Мы федеральное учреждение и не можем тратить на все подряд и как попало, - комментировал ситуацию Александр Захаров. - Если решил театр быть самостоятельными - будем новые студии формировать. Танцевальные коллективы все работают. Большинство преподавателей даже не просят никаких оплат за свою работу. Это студенческая инициатива в том виде, в каком она должна быть: мы предоставляем зал, мы ребят отправляем на конкурсы, в рамках мероприятий награждаем, даем возможность приобретать костюмы».

Однако пока, насколько нам известно, новой капеллы в ПсковГУ не появилось.

Сегодня коллектив хористов предпринимает все усилия для того, чтобы продолжать работу, и ищет новую репетиционную площадку.

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Творчество - стихия, которая не может существовать по принуждению. Невозможно писать стихи или сочинять песни по приказу. Соловей не заголосит петухом, как ты его не увещевай.

В этом смысле странно университетский отдел по работе с молодежью строит работу с творческими студентами - так, что они бегут от него, как от огня. Прогнило что-то в Датском королевстве?..

Елена Никитина