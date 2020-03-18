Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Резиновые сапоги: за и против
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Общество 18.03.2020 10:1444 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 19.03.2020 12:390 В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин 19.03.2020 12:360 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома 19.03.2020 12:330 Правительство будет отслеживать цены в России 19.03.2020 12:320 Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса 19.03.2020 12:300 «Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3916 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 12.03.2020 15:4913 Коронавирус. Паника!? 15.03.2020 18:0011 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 15.03.2020 10:143 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ПсковГУ: Творческий кризис

19.03.2020 11:28|ПсковКомментариев: 3

«Мы все инициативы студентов поддерживаем. Если они есть», - эти слова проректора ПсковГУ по работе с молодежью Александра Захарова достойны того, чтобы стать мемом и разместиться вот ЗДЕСЬ - на странице, где размещена информация о коллективах опорного вуза региона. Из 10 творческих студенческих объединений, давно работающих на базе университета, три на сегодня функционируют на других площадках. Это успешные коллективы, благодаря которым ПсковГУ «гремел» не только на региональном или федеральном уровне, но даже на международном. Они ушли из альма матер по-английски, не устраивая скандалов и сцен. А университет, видимо, по-прежнему лелеет нежную надежду на то, что они «поиграются» и вернутся - раз не убирает их из списков.

Кто же виноват в том, что раскрученные студенческие проекты покинули стены вуза, как объясняют причины в ректорате и планируют ли коллективы масштабный I'll be back - читайте в нашей публикации. 

Фото: https://vk.com/pskgu

Минус ТВ

Фото: https://vk.com/molodezhnoetv

Студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» появилось в 2015 году как совместный проект  управления по молодежной политике Псковского государственного университета и творческого объединения «Wild Trash», которое создал студент Андрей Буянов - он сейчас режиссирует короткометражки, занимающие первые места на престижных киноконкурсах.

В команде телевидения состояло более тридцати студентов - операторов, монтажеров, корреспондентов и фотокорреспондентов, которые трудились над новостными выпусками и тематическими передачами. Все делали сами - писали сценарии, проводили запись текста и монтировали сюжеты, которые выходили, как минимум, раз в неделю. Для ребят организовывали профессиональные мастер-классы, встречи с работниками сферы телевидения.

С приходом новой управленческой команды в сентябре прошлого года все изменилось.

«У нас состоялся разговор с Александром Захаровым, - рассказывает Ксения Кулакова, которая работала главным редактором «ТВ ПсковГУ». - Он с порога заявил, что мы делаем контент, который ему не интересен, мол, это несовременно и неактуально. Это при том, что над ТВ ПсковГУ всегда работали только студенты и делали то, что интересует именно их среду».

Проректору пытались объяснить, что площадка работает уже 5 лет, создана она была с нуля - студентами и для студентов,  ее участники бесплатно проводят мастер-классы для корреспондентов, операторов, монтажеров, фотокорреспондентов, курсы по фотошопу и т.д, через которые ежегодно проходит около 150 студентов.

«Захаров сказал, что они создадут свой медиацентр и ТВ ПсковГУ больше не будет, а весь наш коллектив должен примкнуть к медиацентру и бесплатно работать под эгидой управления по информационной политике ПсковГУ. Что из себя будет представлять медиацентр, когда он начнет работу, кто его возглавит - на эти и другие вопросы не было получено ни одного ответа, - говорит Ксения. - Из его слов, из самой манеры подачи следовало, что студенты будут бесплатной рабочей силой. При этом он несколько раз подчеркнул, что они нас не выгоняют, просто у них меняется структура, и все ДОЛЖНЫ туда прийти».

Желающих работать на новых условиях не нашлось. Коллектив ушел в свободное плавание, объявил о старте проекта «Молодежное ТВ» и уже собрал обновленную команду будущих телепрофи.

«В городе нет никакой альтернативы нашему ТВ, потому что с нуля заниматься телепроизводством молодежь бесплатно нигде не учат, - продолжает Ксения. - Университет хотел использовать в своем проекте людей, которых мы пять лет искали, обучали. А о части людей - руководителях звеньев - главном редакторе, главном фотокорре, операторе, монтажере, архиваторе - просто забыть».

Минус театр

Открытый Студенческий Театр ПсковГУ «АХТеатр» был основан в апреле 2014 года, возглавила его режиссер Татьяна Александровна Комиссаровская. За первый же год было создано три спектакля: «Сашка» по повести В.Кондратьева; «Метранпаж» по пьесе А.Вампилова; «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Театр выступал не только в залах ПсковГУ, но и неоднократно выезжал с гастролями по районным центрам Псковской области, в соседние регионы, активно участвовал в фестивальной жизни Северо-Запада.

Зрители, среди которых были не только студенты и преподаватели, но и немало обычных псковичей, отзывались о спектаклях «АХТеатра» неизменно тепло, а зачастую - восторженно. «Браво! Браво! Браво! Зал аплодировал стоя с первых секунд! Это о многом говорит! Не всем профессионалам в театре зритель аплодирует стоя, но вы это заслужили! Вы настоящая команда во главе с талантливейшим режиссером планеты», - вот один из многочисленных отзывов поклонников «АХТеатра».

Смотрите также
21.08.2019 19:290 Спектакль как подарок: в Пскове подвели итоги проекта «Сезоны добра. Равные - равным»

Но осенью 2019 года и этот коллектив был вынужден из ПсковГУ уйти. Даже сбежать, как говорят сами студенты. Сейчас зал, в котором занималась труппа, где каждый сантиметр был сделан под них, опустел. Сначала, конечно, были тревоги, но сейчас театр воспринимает случившееся как своеобразный «пинок», который был им дан во имя развития.

«Было общение с администрацией университета, после которого мы сделали вывод, что не можем продолжать свою деятельность там. Мы преследовали разные цели и столкнулись с непониманием того, чем мы занимаемся, - объясняла Татьяна Комиссаровская в одном из недавних интервью. - Университет ждал, что мы станем массовиками-затейниками. Мы должны были организовывать все университетские мероприятия, но наш коллектив не на это направлен. Это не про театр».

Фото: https://vk.com/ahtheatre

Конечно же, они наслышаны о том, что происходит с другими творческими коллективами ПсковГУ.

«Это страшно, - считают они. - Разрушить легко, а создавать потом сложно. Нам всегда говорили, что мы создаем бренд университета. Не знаем, кого они теперь смогут так назвать. Наш университет откровенно проседает в науке, мы не входим в список тех учебных заведений, которые славятся научной деятельностью, однако раньше в плане молодежной «движухи» наш университет был невероятно мощным. Сейчас же развалилась команда людей, которые занимались этим».

Несмотря на сложности, театр продолжает жить - теперь уже на базе Городского культурного центра, который принял в свои стены самобытный крепкий коллектив, на который валом валят зрители. Актеры труппы говорят, что чувствуют себя в ГКЦ как дома: здесь их встретили люди, готовые помогать.

Минус капелла

Сцены ПсковГУ, БКЗ филармонии, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Киева, Великого Новгорода - этому коллективу ПсковГУ рукоплескали повсюду. Университетская хоровая капелла стала гордостью вуза с первых дней своего появления в 2004 году. Попасть в нее было престижно, петь в ней считали за счастье не только студенты, но и выпускники университета. Первым руководителем капеллы стал музыкант, педагог, псковский композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков. В течение последних 11 лет капеллу возглавляла Татьяна Сосницкая.

Но в октябре прошлого года  занятия прекратились: стало известно, что договор, который обычно продлевался со всеми руководителями подобных объединений, не был продлен. Татьяна Сосницкая в беседе с журналистом ПЛН рассказала, что условия, которые были предложены г-ном Захаровым, не соответствовали представлениям коллектива о том, как и по каким правилам он должен жить.

«Главная проблема - в договоре, - пояснила руководитель капеллы. - От меня потребовали до его заключения написать программу по образовательному типу, при этом количество часов мне не сообщили. Как я распишу программу на целый год, не зная количество часов? Я могу одно произведение год учить - такова специфика музыки. Чем я могу наполнить программу, если у нас из занятия в занятие одна и та же работа: мы учимся вокально-хоровым навыкам, формированию звука, учим партии - это кропотливая огромная работа. На мои вопросы мне сказали: «Пишите, что хотите!». Требование создать такого рода программу я считаю по меньшей мере странной, поскольку капелла не является структурным подразделением университета, дающим дополнительное музыкальное образование. Капелла - самодеятельный художественный коллектив. Мы не готовим дипломированных музыкантов, и прекрасно обходились без этой программы в течение 15 лет».

Как говорит Татьяна Сосницкая, проректор по работе с молодежью ПсковГУ и вовсе сказал на общем собрании, что «надо всем проявить патриотизм и работать бесплатно». «Я ему тогда сказала при всем честном народе: покажите пример патриотизма, откажитесь от зарплаты, и я пойду за вами», - рассказывает она.

Недопонимание между новым руководством университета и капеллой возникло также на почве репертуара: участники хорового коллектива не хотели исполнять песни Леди Гаги, предпочитая Чайковского, Бортнянского, Мусоргского и Глинку.

В соцсетях поднялась волна реплик в защиту капеллы ПсковГУ: на ее сторону встали пианист, композитор, член Союза композиторов России Александр Меркулов, председатель Общественного совета по культуре при комитете по культуре Псковской области Игорь Плохов, многие выпускники университета.

Смотрите также
16.12.2019 17:3210 Капелла ПсковГУ: петь нельзя молчать

«Мы федеральное учреждение и не можем тратить на все подряд и как попало, - комментировал ситуацию Александр Захаров. - Если решил театр быть самостоятельными - будем новые студии формировать. Танцевальные коллективы все работают. Большинство преподавателей даже не просят никаких оплат за свою работу. Это студенческая инициатива в том виде, в каком она должна быть: мы предоставляем зал, мы ребят отправляем на конкурсы, в рамках мероприятий награждаем, даем возможность приобретать костюмы».

Однако пока, насколько нам известно, новой капеллы в ПсковГУ не появилось.

Сегодня коллектив хористов предпринимает все усилия для того, чтобы продолжать работу, и ищет новую репетиционную площадку.

***

Творчество - стихия, которая не может существовать по принуждению. Невозможно писать стихи или сочинять песни по приказу. Соловей не заголосит петухом, как ты его не увещевай.

В этом смысле странно университетский отдел по работе с молодежью строит работу с творческими студентами - так, что они бегут от него, как от огня. Прогнило что-то в Датском королевстве?..

Елена Никитина

Теги: #ПсковГУ #ТВ ПсковГУ #Ахтеатр #капелла
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 445 человек
19.03.2020, 12:460 Бизнес-омбудсмен направил в администрацию Псковской области предложения по мерам поддержки предпринимателей 19.03.2020, 12:450 Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2020, 12:390 В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин 19.03.2020, 12:360 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома
19.03.2020, 12:330 Правительство будет отслеживать цены в России 19.03.2020, 12:320 Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса 19.03.2020, 12:300 «Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной 19.03.2020, 12:280 Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей
19.03.2020, 12:250 «Сообразим на троих»: Жизнь в условиях пандемии коронавируса 19.03.2020, 12:170 Что представляет собой электронная подпись и зачем она нужна, рассказали в Росреестре Псковской области 19.03.2020, 12:160 Правительство РФ вводит мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату аренды 19.03.2020, 12:110 Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев
19.03.2020, 12:090 ЦИК России изучает возможность проведения онлайн-голосования по Конституции в разных регионах 19.03.2020, 12:070 Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в реке Великой 19.03.2020, 12:030 С 19 марта прекращен прием граждан в псковском управлении Минюста 19.03.2020, 11:580 Роскачество проверило томатный сок
19.03.2020, 11:570 Дарим то, что вам необходимо: Строительная компания «Ангарский дом» запускает весенние суперакции 19.03.2020, 11:560 В России прогнозируют аномальное нашествие клещей из-за теплой зимы 19.03.2020, 11:540 Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети 19.03.2020, 11:531 Временно закрыты музейные экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето
19.03.2020, 11:410 Топ-15 нелепых мифов о коронавирусе 19.03.2020, 11:361 Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке 19.03.2020, 11:320 Членство главы Палкинского района Евгения Седова в «Единой России» приостановлено  19.03.2020, 11:311 Минобрнауки разрешило вузам сдвигать сессию из-за коронавируса
19.03.2020, 11:283 ПсковГУ: Творческий кризис 19.03.2020, 11:124 Россияне уверены, что медицинские службы смогут защитить население страны от коронавируса - опрос 19.03.2020, 11:105 5 тысяч жителей Псковской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю 19.03.2020, 11:070 В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурса плакатов «Энергосбережение - важное умение»
19.03.2020, 11:000 В России скончался первый пациент с коронавирусом 19.03.2020, 10:540 Сливочное масло из Польши не прошло ветеринарный контроль в Псковской области 19.03.2020, 10:530 В новом детском саду в Неелово ведется монтаж канализационных и водопроводных сетей 19.03.2020, 10:441 С 23 марта обслуживание клиентов АО «Псковэнергосбыт» будет временно проходить в дистанционном режиме
19.03.2020, 10:390 Прокуратура Пскова помогла сиротам получить жилье 19.03.2020, 10:360 AliExpress отменит комиссию для российских продавцов 19.03.2020, 10:321 Путин больше всего доверяет простым россиянам 19.03.2020, 10:310 Выпуск пасхальных сувениров освоен в себежской колонии
19.03.2020, 10:300 ОНФ объявляет всеобщую НКО-мобилизацию для защиты населения от коронавируса 19.03.2020, 10:261 Фонд капитального ремонта Псковской области приостанавливает прием граждан 19.03.2020, 10:241 Безработный житель Новоржева обокрал столовую 19.03.2020, 10:170 Псковские городские библиотеки переходят на онлайн-обслуживание читателей
19.03.2020, 10:110 Красногородец привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов 19.03.2020, 10:100 В Палкино пскович напал на мужчину и похитил его мобильный телефон 19.03.2020, 10:060 Псковичи временно не смогут попасть на личный прием к приставам 19.03.2020, 10:050 Находящимся на карантине псковичам Фонд социального страхования выдаст больничные дистанционно
19.03.2020, 10:000 Виновниками дорожных трагедий с детьми нередко становятся их родители - псковская ГИБДД 19.03.2020, 09:580 «BMW» псковича реализуют на торгах в случае неуплаты им полумиллионного долга 19.03.2020, 09:575 Путин не согласен с теми, кто называет его царем 19.03.2020, 09:550 Великолукский драмтеатр в онлайн-режиме покажет моноспектакль «Записки сумасшедшего»
19.03.2020, 09:470 СМИ: В России предложили ввести новый вид занятости 19.03.2020, 09:374 Единственный в Острове светофор снес автомобиль 19.03.2020, 09:312 Псковским Россельхознадзором уничтожено 12,5 тонн польских яблок 19.03.2020, 09:262 Маленькие деревни предлагают обеспечить интернетом и радиотелефонной связью
19.03.2020, 09:150 С 19 марта в Арбитражном суде Псковской области приостанавливается личный прием граждан 19.03.2020, 09:120 В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины 19.03.2020, 09:061 В Пскове около 100 автобусов в день проходят генуборку 19.03.2020, 09:050 Бывший завод «Вектор» в Острове загорелся из-за нарушения правил безопасности при огневых работах
19.03.2020, 09:050 «Единая Россия»: Спортивные объекты в 40 регионах должны быть построены в сроки 19.03.2020, 08:460 Два человека доставлены в больницу после пожара на Металлистов в Пскове 19.03.2020, 08:360 Девочка с колокольчиковым голосом: школьница из Опочки представит Россию на фестивале «Riga Symphony»  19.03.2020, 08:280 Пропавшего Сергея Блинова нашли в Пскове
19.03.2020, 08:230 СКР изучит список ветеранов Латышского легиона СС в докладе историков 19.03.2020, 08:220 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО 19.03.2020, 08:150 Правительство допустило возможность усиления профилактических мер из-за коронавируса 19.03.2020, 08:121 Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает прием посетителей
19.03.2020, 08:110 ФНС отменяет выездные проверки из-за короновируса 19.03.2020, 08:002 В Госдуме предлагают расширить «антивирусный» пакет помощи бизнесу 19.03.2020, 07:410 Более 400 человек с признаками инфекции выявили на госгранице РФ с января 19.03.2020, 07:340 Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч
19.03.2020, 07:260 Комиссионные доходы банков по кредитам выросли на 227% в 2019 году 19.03.2020, 07:050 В России обсудят введение нового режима занятости 19.03.2020, 06:460 Путешествующего гражданина Китая изолировали в Псковской области из-за угрозы коронавируса 18.03.2020, 22:131 В Пскове разыскивают пропавшего Сергея Блинова
18.03.2020, 22:026 Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России 18.03.2020, 21:420 Ученый предупредил о риске заболеть из-за сверхурочной работы в офисе 18.03.2020, 21:4111 Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере 18.03.2020, 21:250 Псковичам напоминают, что услуги Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.