Общество

Где заказать памятник на могилу?

Символом вечной памяти о человеке, который покинул этот мир, становится памятник на могиле. Устанавливать надгробие – это традиция, которая существует на протяжении многих веков. Ранее для этого использовались кресты из дерева. Сегодня на смену пришли памятники из твердых горных пород, которые могут быть разных размеров и конфигураций.

Для изготовления памятников чаще используется натуральный гранит или мрамор, реже – мраморная крошка или искусственный камень. Это твердые породы камня, которые не разрушаются под действием внешних факторов:

перепадов температуры;

высокой влажности воздуха;

атмосферных осадков;

ультрафиолетового излучения.

Заказать памятник из долговечного камня по доступным ценам с гарантией качества можно в компании «iGranit». Продукция этой марки сочетает в себе высокое качество и долговечность. Товары производитель представляет на рынке ритуальных услуг на протяжении 15 лет. Они успешно прошли проверку временем, поэтому производственная организация считается лидером по производству надгробных памятников и оформлению могильных участков.

Воспользоваться услугами могут клиенты не только из Москвы. Сотрудничество ведется по всей России. Для изготовления надгробий используются современные технологии и сертифицированные материалы. Работу выполняют опытные сотрудники. В каталоге компании на сайте https://igranit.ru/ представлены варианты готовых проектов в широкой ценовой категории. Также можно заказать изготовление на основании эскиза заказчика, который может рассчитывать на помощь в выборе и реализации проектов.

Из какого материала можно заказать надгробие?

Компания «iГранит» использует российские и импортные виды горных пород, которые проходят жесткий контроль. Мастера отбирают монолиты без сколов и трещин, что обеспечивает долговечность и надежность готовых конструкций. Мастерская предлагает памятники из двух видов камней:

гранит;

мрамор.

Эти породы представлены богатым цветовым спектром, поэтому изготавливаются не только бюджетные надгробные плиты, но и авторские мемориальные комплексы, памятники с многоуровневым оформлением. Каждый клиент может выбрать подходящий вариант, ориентируясь на вкусы и выделенный бюджет. Мастерская гарантирует своевременную реализацию проекта, который предварительно согласуется с заказчиком.