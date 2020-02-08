Общество

Стало известно о двух международных «Вахтах памяти» в Псковской области

Состоялось первое совещание рабочей группы по организации ключевых для региона мероприятий «Вахта Памяти» и «Без срока давности». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, совещание прошло 13 февраля, под руководством начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Натальи Плявинской.

«В мероприятии также приняли участие руководитель региональной военно-патриотической организации ПО ВППОО «След «Пантеры» Геннадий Корольков, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, члены Театрально-концертной дирекции, руководители районных поисковых отрядов и представители администраций Невельского и Себежского районов в режиме ВКС», - отметили в пресс-службе.

В ходе совещания Наталья Плявинская сообщила, что в 2020 году, который указом президента РФ объявлен Годом памяти и славы, на территории Псковской области пройдут две международных «Вахты памяти» - для взрослых и молодежных поисковых отрядов.

Так, с 25 апреля по 8 мая международная «Вахта памяти» состоится в Себежском районе. Она пройдет с участием поисковых отрядов из разных регионов России, Республики Беларусь и Казахстана. От Псковской области в мероприятии запланировано участие молодежи из всех муниципалитетов.

«Молодежь приобщится к работе взрослых профессиональных поисковых отрядов и познакомится с азами поискового дела. В частности, школьники и студенты поработают с документами военных архивов, попробуют провести аэрофотосъемку и определить предполагаемые места гибели солдат», - добавили в администрации.

Также в ведомстве сообщили, что в целях патриотического воспитания молодежи, преемственности поколений и сохранения ценности Победы в рамках «Вахты Памяти» запланировано также проведение ряда образовательных мероприятий. Среди них презентация проекта «Без срока давности» и знакомство с архивной деятельностью в части поиска и отбора материала, фотографий и документов, представляющих историческую ценность.

Второе важное событие Года памяти и славы в регионе - 13-я международная молодежная «Вахта памяти», которая пройдет с 5 по 15 августа в Невельском районе. В рамках мероприятия соберутся школьники со своими родителями для участия в поисковой экспедиции. В прошлом году участниками «Вахты памяти», проходившей в этом муниципалитете, стали более 100 человек. Тогда поисковиками были подняты останки 129 бойцов.

Напомним, в рамках исполнения указа президента РФ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области разработан план мероприятий, куда вошло порядка 50 региональных и всероссийских акций и проектов, проведение которых запланировано в течение всего года.