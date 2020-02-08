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Общество

В 176 оздоровительных лагерях Псковской области отдохнуло больше 16,5 тысячи детей

13.02.2020 21:16|ПсковКомментариев: 0

Итоги работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении детей подвели на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, заседание состоялось 13 февраля, в администрации региона, под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

«Особое внимание члены комиссии уделили рассмотрению итогов работы детских лагерей и профильных смен. Как было озвучено, в 2019 году в области функционировали 176 оздоровительных лагеря, в которых отдохнуло более 16,5 тысячи детей, в том числе - 5,6 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В регионе было организовано и 36 профильных смен для более чем 3,2 тысячи ребят. В их числе первая профильная смена "Поверь в себя", в которой приняли участие 68 несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе.

Как отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина, многие участники продолжили здоровый образ жизни, посещают различные спортивные кружки. «Участники смены из Опочецкого района, например, с большим удовольствием участвуют в Спартакиаде "Твой Выбор" и в настоящее время готовятся к участию в международной спартакиаде с представителями Витебской области Республики Беларусь», - добавила она.

«Очень важно, чтобы связь между волонтерами-наставниками и ребятами не терялась и по окончании проекта», - заметила Вера Емельянова. Она также поручила комитету по образованию Псковской области совместно с региональным УМВД России, территориальными органами МВД России, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в ближайшее время провести организационную работу по подбору несовершеннолетних, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении для участия во второй профильной смене «Поверь в себя».

Также в пресс-службе добавили, что в ходе заседания также было отмечено, что в 2019 году в регионе был проведен широкий комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Большое внимание при этом было уделено школьному и дополнительному образованию подростков. Согласно данным регионального комитета по образованию, в 145 общеобразовательных учреждениях Псковской области (96%) открыты и успешно функционируют службы школьной медиации. В течение 2019 года в них поступило в общей сложности около 300 обращений. Что касается дополнительного образования, то в различных кружках и секциях обучаются около 60 тысяч юных жителей региона. Подростки вовлечены также в спортивную и культурную жизнь региона, активно выступают на мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.

Благодаря межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики проведена работа по правовому просвещению, повышению родительской ответственности в проблемных семьях. Особое внимание было направлено на информирование молодежи о потенциальных рисках при использовании сети интернет.

В настоящее время в регионе работает детский телефон доверия (8-800-2000-122), специалисты которого готовы помочь ребенку в случаях кибербуллинга и оказать содействие в решении других проблем, возникающих во время общения в интернете. По итогам прошлого года, на номер поступило свыше 3,2 тысячи обращений.

Теги: #дети #администрация Псковской области #подростки #правонарушение
Источник: Псковская Лента Новостей
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