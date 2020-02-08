Общество

Куда смотрят родители - псковичи обсудили поведение детей, бегающих через дороги на Балтийской. ВИДЕО

Пользователи соцсетей обсудили поведение детей, которые перебегали дороги на улице Балтийской в Пскове. Пост с видео, на котором дети перелезают через ограду и бегут по проезжей части, 13 февраля разместили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Не допускайте подобных действий от своих детей», - обратился автор поста.

Другие пользователи Сети по-разному отреагировали на видео.Самая популярная реакция: «Куда смотрят родители?».

«А потом из-за этих малолеток водитель под суд пойдет», - написал один комментатор. Другой - добавил: «И родители скажут, что водитель виноват». Кто-то предложил родителям этих детей наказать своих «отпрысков», а кто-то - даже принять закон, чтобы с водителя снималась ответственность, если пешеход будет сбит на проезжей части.

Однако в противовес нашлись и те, кто заявил, что в детстве такое поведение - это абсолютно нормально. Однако контраргументом послужило высказывание: «Раньше, в нашем детстве, столько машин не ездило». Среди всех озвученных мнений было и такое, что на том участке Балтийской далеко идти до пешеходного перехода, чтобы перейти дорогу.