Общество

На сайтах знакомств стало больше мошенников

Около трети пользователей сайтов знакомств сталкивались с мошенниками. За последние два года число таких случаев заметно возросло, свидетельствует опрос компании ESET (есть в распоряжении «Известий»).

Если в 2018 году с мошенничеством сталкивались 28% пользователей, то сейчас показатель вырос до 34%.

Людей, которые получают вирусы и подозрительные ссылки, тоже стало больше - 38% против 28% два года назад. 11% респондентов заявили о шантаже (в 2018 году таких было только 8%).

Дейтинговые платформы особенно «удобны» для мошенников, отмечают эксперты: они предполагают анонимность и общение с незнакомцами. Это зачастую усыпляет бдительность пользователя.