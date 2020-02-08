Общество

Закон о налогах и сборах нарушили две организации в Порховском районе

Прокуратура Порховского района принимает меры по устранению нарушений законодательства о налогах и сборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверки исполнения сельскохозяйственным производственным кооперативом «Красноармейский» и ООО «СВГ лес» требований законодательства о налогах и сборах.

Установлено, что у СПК «Красноармейский» и ООО «СВГ лес», выступающих в качестве налоговых агентов по отношению к лицам, состоящим с указанными организациями в трудовых отношениях, за 2019 год имеется задолженность по уплате налогов на сумму 53 тысячи рублей и 52 тысячи рублей соответственно.

В этой связи прокурор района внес в адрес директоров юридических лиц представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Эти требования удовлетворены, нарушения закона устранены, задолженность по уплате налогов СПК «Красноармейский» погашена в полном объеме, в ООО «СВГ лес» проводится работа по ее погашению.

Должностные лица, ответственные за допущенные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.