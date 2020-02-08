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Общество

Приставы Великих Лук посетили должников и провели воспитательные беседы

14.02.2020 09:50|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы Великих Лук выявили должников и провели воспитательные беседы среди осужденных без изоляции от общества. Они провели рейд совместно с сотрудниками филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В центре внимания двух ведомств оказались осужденные, состоящие на учете и уклоняющиеся от исполнения исковых обязательств и алиментных платежей. К ним и пришли с совместной проверкой сотрудники уголовно-исполнительной системы и службы судебных приставов.

В отношении должников по исполнительным производствам было составлено восемь административных протоколов, из них три - по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», столько же - по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», еще два - по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и по статье 17.8. КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Во время проверки осужденным были выданы уведомления о необходимости явки в отдел судебных приставов города Великие Луки. Дополнительно с ними провели профилактические и воспитательные беседы.

Теги: #приставы #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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