Общество

Приставы Великих Лук посетили должников и провели воспитательные беседы

Судебные приставы Великих Лук выявили должников и провели воспитательные беседы среди осужденных без изоляции от общества. Они провели рейд совместно с сотрудниками филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В центре внимания двух ведомств оказались осужденные, состоящие на учете и уклоняющиеся от исполнения исковых обязательств и алиментных платежей. К ним и пришли с совместной проверкой сотрудники уголовно-исполнительной системы и службы судебных приставов.

В отношении должников по исполнительным производствам было составлено восемь административных протоколов, из них три - по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», столько же - по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», еще два - по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и по статье 17.8. КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Во время проверки осужденным были выданы уведомления о необходимости явки в отдел судебных приставов города Великие Луки. Дополнительно с ними провели профилактические и воспитательные беседы.