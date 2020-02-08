Общество

В России введут единую ставку НДФЛ для всех работников

Компаниям упростят расчет НДФЛ. Им не придется пересчитывать НДФЛ из-за смены налогового статуса сотрудников. Ставка будет единой для резидентов и нерезидентов. Как пишет газета «Учет. Налоги. Право», Минфин уже направил поправки в статью 224 НК на согласование в профильные министерства и ведомства.

Сейчас по общему правилу налоговые резиденты платят с доходов 13 процентов, а нерезиденты - 30 процентов. Исключение предусмотрено для высококвалифицированных специалистов, беженцев, иностранцев на патенте и работников из стран ЕАЭС. Их доходы облагаются по общей ставке - 13 процентов.

Когда изменения вступят в силу, эту ставку будут применять к зарплате всех нерезидентов вне зависимости от того, к какой категории они относятся. Благодаря поправкам, бухгалтерам не придется в течение года отслеживать статус сотрудников. Ведь если из-за неверного статуса бухгалтер удержит меньше налога, компании грозит штраф - 20 процентов от неперечисленной суммы (ст. 123 НК).

Вместе с тем налоговый статус работника по-прежнему будет важен, если он напишет заявление на стандартный вычет по НДФЛ. Нерезидентам такой вычет не положен (п. 4 ст. 210 НК).