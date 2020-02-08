Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в подразделения вневедомственной охраны

Озвучена официальная версия следствия о причинах смертельного ДТП в Пустошкинском районе

В Минобороны попросили повысить зарплату всем российским силовикам

Два гражданина Польши пытались незаконно провезти сигареты через границу в Псковской области

Семь новых соцуслуг введено в МФЦ Псковской области за первый месяц года

Борис Елкин принял участие в селекторном совещании с субъектами РФ по нацпроекту БКАД

В Псковской таможне состоялся семинар-тренинг по вопросом защиты прав интеллектуальной собственности

В 2019 году арбитражными судами России было рассмотрено 1 879 000 дел

На Александро-Невские беседы приглашают псковичей 20 февраля

Шахматисты из Порховской школы-интерната поедут на всероссийские соревнования в Сочи

Как найти свою любовь в Пскове - обсудим на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН