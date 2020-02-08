Общество

В 2020 году в Госинспекцию труда в Псковской области поступило 200 жалоб

В Государственную инспекцию труда в Псковской области к середине февраля 2020 года поступило 200 заявлений о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИТ Псковской области, заявления поступали непосредственно от работников, поступили из прокуратуры Псковской области, направлены в ГИТ Рострудом, были переданы из других Государственных инспекций труда, поступили в инспекцию труда по подведомственности из Комитета Псковской области по труду и занятости населения, ГУ Псковского отделения Фонда социального страхования и других контролирующих органов.

С начала 2020 года в ГИТ поступили жалобы по вопросам:

невыплаты заработной платы,

задержки расчета при увольнении,

невыплаты пособия по уходу за ребенком,

выплаты заработной платы ниже МРОТ,

невыдачи трудовой книжки в день увольнения,

необеспечения средствами индивидуальной защиты,

несвоевременной оплаты больничного листа,

невыданных копиий документов, связанных с работой,

по поводу графика работы.

Основную массу обращений составили жалобы граждан в части несвоевременной или не в полном объеме выплаты заработной платы.