В 2020 году в Госинспекцию труда в Псковской области поступило 200 жалоб

В Государственную инспекцию труда в Псковской области к середине февраля 2020 года поступило 200 заявлений о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИТ Псковской области, заявления поступали непосредственно от работников, поступили из прокуратуры Псковской области, направлены в ГИТ Рострудом, были переданы из других Государственных инспекций труда, поступили в инспекцию труда по подведомственности из Комитета Псковской области по труду и занятости населения, ГУ Псковского отделения Фонда социального страхования и других контролирующих органов.
С начала 2020 года в ГИТ поступили жалобы по вопросам:
Основную массу обращений составили жалобы граждан в части несвоевременной или не в полном объеме выплаты заработной платы.