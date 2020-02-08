ТРК «Акваполис» приглашает псковичей не только за покупками, но и за отличным настроением

Предстоящие выходные в ТРК «Акваполис» будут насыщены мероприятиями. Псковичей приглашают не только за покупками, но и за отличным настроением.
- 14 февраля (пятница), ресторан «Инжир» - певица Инна Иртюго Начало в 21:00, вход свободный, резерв стола по телефону 20-19-00.
- 14 февраля (пятница), аквапарк «Акваполис» - День Влюбленных, с 10:00 до 22:00 Вход по действующим тарифам. Скидки по секретной рассылке в группе в контакте. Для влюбленных специальная цена на коктейли в баре.
- 15 февраля (суббота), «игродром» - творческий мастер-класс «Открой в себе художника», начало в 14:00, вход свободный.
- 15 февраля (суббота), ресторан «Инжир» - певец Джэхан, начало в 21:00, вход свободный, резерв столов по телефону 20-19-00.
- 15 февраля (суббота), в атриуме у магазина «Доммо» состоится праздничное шоу и розыгрыш подарков «День влюбленных в Доммо». Начало в 15:00, вход свободный.
- 16 февраля (воскресенье), кинотеатр «Мираж Синема» приглашает посмотреть самый романтичный фильм этого викенда влюбленных - «Лед». Расписание сеансов на сайте.