Общество

Грузовик с телятами из Белоруссии остановили в Невельском районе

Движение автомобиля, в грузовом отсеке которого перевозили 25 голов крупного рогатого скота, приостановлено около деревни Дубокрай Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, это произошло в ходе совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Большое количество животных перевозили из Республики Беларусь в Псковскую область без привязи, воды и корма в тесном фургоне грузового автомобиля, не предназначенного для транспортировки животных.

При проведении ветеринарного контроля перевозчик не смог предоставить сопроводительные документы, которые подтвердили бы происхождение телят и эпизоотическое состояние территории, из которой они вывозятся.

Перемещение 25 голов крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Животных вернули в Республику Беларусь.

С начала года это уже второй случай выявления ввоза крупного рогатого скота без документов с территории Республики Беларусь. В 2019 году в соседнюю страну вернули 417 голов незаконно ввезённого крупного рогатого скота.