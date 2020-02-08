Общество

28 псковских женщин поступили на службу по контракту в 2019 году

28 женщин было принято на службу по контракту в 2019 году псковским пунктом отбора на военную службу и направлено в различные военные части РФ. Об этом сообщил начальник псковского пункта отбора на военную службу Валерий Бартенев на пресс-конференции, посвященной итогам призыва на военную службу в 2019 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что круг должностей, на которые может претендовать женщина, ограничен - музыканты, медики и радиотелеграфисты, укладчики парашютов.

По словам Валерия Бартенева, в регионе спрос на «женские» должности превышает предложение.