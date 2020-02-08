Общество

Вопрос о передаче нежилого здания храму при Псковской горбольнице рассмотрел думский комитет

Вопрос о передаче в безвозмездное пользование православному приходу храма Святителя Луки при Псковской городской больнице нежилого здания, расположенного на улице Коммунальной, 23, рассмотрел комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности гордумы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Фото пресс-службы ОМСУ города Пскова

Заседание 13 февраля провел депутат Григорий Стороненков. Как сообщили представители комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова, речь идет о здании бывшей паровой котельной, которую православный приход просит передать под Дом причта. При этом они пояснили, что церковно-причтовый дом предназначен для служебно-бытовых целей прихода, учебной, благотворительной и хозяйственной деятельности. В случае передачи нежилого здания в нем будут проходить встречи с прихожанами и пациентами городской больницы и оказываться помощь нуждающимся.

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Также члены думского комитета обсудили аналогичный вопрос о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование зоозащитной организации «Шанс» движимого и недвижимого муниципального имущества, расположенного на улице Советской Армии, 56б, то есть, уже существующего там пункта передержки отловленных безнадзорных животных вместе с вспомогательными помещениями и инженерными сетями.

Члены комитета гордумы проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить оба этих вопроса в повестку дня очередной сессии.