Общество

Псков и Челябинск обеспечат станциями метеорологических радиолокационных наблюдений

Представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство специализированных сооружений под размещение оборудования для геофизического мониторинга рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Дистанционные средства зондирования атмосферы широко используются в гидрометеорологической сети. Их применение позволяет получать информацию о мезомасштабных явлениях, а возможности снижения экономического и иного ущерба, причиняемого проходящим через пункт опасным погодным явлением, напрямую зависит от того, насколько заблаговременно было получено предупреждение о нем.

Метеорологические станции, оснащаемые доплеровскими метеорологическими радиолокаторами, предназначены для обеспечения геофизического мониторинга окружающей среды, контроля и обнаружения метеорологических явлений, влияющих на безопасность полетов, анализ и прогнозирование состояния облачности, появления осадков и связанных с ними опасных явлений для получения краткосрочного прогноза и выдачи штормовых предупреждений. Создаваемые в России доплеровские метеолокаторы ДМРЛ-С обеспечивают получение и выдачу метеорологических продуктов в виде различных карт в радиусе 250 км от пункта наблюдения.

В ходе реализации первого из проектов, рассмотренных экспертами Главгосэкспертизы России, в селе Аргаяш Челябинской области будут установлены металлическая башня доплеровского метеорологического радиолокатора с модулем для технического персонала и обустроены сооружения для обеспечения функционирования объекта и жизнедеятельности обслуживающего персонала. Также здесь проложат внутриплощадочные дороги.

Аналогичные работы пройдут в деревне Обижа Псковской области в рамках выполнения проекта, также получившего положительное заключение Главгосэкспертизы. Другие объекты псковской метеостанции - удаленный управляющий вычислительный комплекс и абонентские пункты (АП-1 и АП-2) разместят в здании аэрологической станции Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, расположенного на улице Бутырской. Еще один абонентский пункт АП-3 размещается в здании ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС».

Проекты строительства станций метеорологических радиолокационных наблюдений для Челябинска и Пскова разработали в АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"». Застройщик - ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория». Работы финансируются за счет средств федерального бюджета.