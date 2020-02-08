Общество

Банк «Открытие» аккредитовал на Северо-Западе свыше 400 объектов строительства

По итогам прошлого года банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал на Северо-Западе 424 строящихся объекта, которые являются составной частью 190 жилых комплексов.

«275 аккредитованных объектов расположены в 102 жилых комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти. Третьим регионом по активной совместной работе с застройщиками стала Калининградская область, где за прошлый год мы аккредитовали 47 объектов в 22 жилых комплексах, - говорит Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами Северо-Западного филиала банка «Открытие». - Следом расположилась Вологодская область с результатом в 37 аккредитованных объектов в 17 жилых комплексах. А замыкает пятерку лидеров Архангельская область, где за год наш банк аккредитовал 22 объекта в 18 жилых комплексах».

Активное взаимодействие с застройщиками, уверена Татьяна Хоботова, позволит банку и в 2020 году наращивать объемы выдачи и портфель ипотечных кредитов на Северо-Западе, в противоход наметившейся на рынке ипотечного кредитования тенденции незначительного снижения бизнес-показателей.

«Закрепление среднерыночных процентных ставок на уровне 8% годовых, которое происходит на фоне логичного снижения ключевой ставки до 6% годовых, не только активизирует спрос на рефинансирование действующих кредитов, но и увеличит спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках – ведь этот год завершает переход на новые условия финансирования строительного рынка, – полагает Татьяна Хоботова. – А так как в выдачах банка «Открытие» доля сделок на первичном рынке недвижимости превышает 60%, то мы рассчитываем увеличить объем выдаваемой ипотеки в 2020 году на 20-30%».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.