Общество

В одной из школ Пскова состоялся парад смотр строя и песни

Парад-смотр строя и песни состоялся в школе № 16 имени Героя России Алексея Воробьева 14 февраля. В торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества, приняли участие учащиеся с 1 по 5 класс, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы парада.

«Ребята очень старались и показали хорошие результаты выучки и в выправке. Жюри по достоинству оценили подготовку», - рассказали организаторы.

Команды и командиры отрядов были награждены почетными грамотами. Парад принимал полковник морской пехоты по запасу Павел Дроздов - председатель ПРОО «Историческая память», руководитель Псковского музея армии и флота.