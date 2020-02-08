Общество

С 2012 года в псковский пункт отбора на военную службу обратилось порядка 6,5 тысяч человек

С 2012 года в псковский пункт отбора на военную службу обратилось порядка 6,5 тысяч человек. Об этом сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев на пресс-конференции, посвященной итогам призыва на военную службу в 2019 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В результате необходимый отбор прошли чуть более 3,5 тысяч кандидатов. Как подчеркнул Дмитрий Зайцев, на одно место претендует 2 кандидата.

Специалист отметил, что основными причинами отказа кандидатам являются слабый уровень физической подготовки, несоответствие морально-психологическим качествам.

По словам начальника псковского пункта отбора на военную службу Валерия Бартенева, более половины военнослужащих, отслуживших первый контракт, подписывают второй контракт и продолжают службу. «Кто-то понимает, что служба не его цель, кто-то переходит в другие ведомства, а кто-то решает пойти закончить высшее образование», - обозначит Бартенев.