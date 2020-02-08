Общество

Эксперты назвали типичный портрет псковского военнослужащего

Типичный портрет псковского военнослужащего — наличие среднего профессионального образования, холостой, либо женатый, но не имеющий детей, возраст — 23-24 года.

Такую характеристику озвучил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев на пресс-конференции, посвящённой итогам призыва на военную службу в 2019 году, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник псковского пункта отбора на военную службу Валерий Бартенев заявил, что 2019 год оказался насыщенным для ведомства - было установлено задание на отбор более 400 человек.

«Мы справились», - подчеркнул он и добавил, что псковский пункт отбора на военную службу по контракту вошел в десятку лидирующих пунктов в Западном военном округе.

Отметим, что в настоящее время на территории РФ функционирует 83 пункта отбора на военную службу по контракту.