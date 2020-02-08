Общество

Более 100 тысяч человек приняли участие в агитационных мероприятиях псковского пункта отбора на военную службу по контракту

80 мероприятий в 2019 году провел псковский пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев на пресс-конференции, посвященной итогам призыва на военную службу в 2019 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в данных мероприятиях приняли участие порядка 100 тысяч человек.

Дмитрий Зайцев рассказал, что агитационные мероприятия проводятся в образовательных учреждениях области, сотрудники пункта отбора принимают участие в ярмарках вакансий.

По словам спикера, в результате агитационных мероприятий в 2019 году около 800 человек проявили заинтересованность к военной службе, а 300 - подали заявление на службу по контракту.

«Эффективность агитационных мероприятий высока», - резюмировал Дмитрий Зайцев.