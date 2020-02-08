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В Псковском регионе реализация нацпроектов находится на высоком уровне - Александр Козловский

В Псковском регионе реализация национальных проектов находится на высоком уровне. Об этом сегодня, 14 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его мнению, то, что было сделано в регионе за последний год, характеризуется достойными показателями - 95%, несмотря на то, что отдельные мероприятия по реализации нацпроектов были запланированы на конец года из-за финансирования.

Александр Козловский напомнил, что во время визита в Псковскую область председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, был поднят вопрос о поступлении в регион финансовых средств в начале года.

«Вячеслав Володин говорил, что основная задача сделать так, чтобы в регионы и районы деньги приходили в начале года, чтобы в спокойном рабочем режиме реализовывать нацпроекты», - отметил Козловский.

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По словам депутата, в настоящее время с Минфином есть договоренность и необходимо следить за тем, чтобы в текущем году деньги в регион на реализацию нацпроектов поступили вовремя - в феврале-марте.

Козловский подчеркнул, что около 5 млрд рублей было направлено на реализацию нацпроектов в 2019 году в Псковской области. Он пояснил, что в основном данные средства были направлены на медицину, дорожное хозяйство, социальную сферу.