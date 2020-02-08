Общество

Псковские таможенники выявили «лишнее» вино

Недостоверное декларирование ввозимого товара выявлено на таможенном посту МАПП Бурачки Псковской таможни на российско-латвийской границе. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, транспортное средство с товаром следовало из Латвийской Республики.

Получатель товара - организация, зарегистрированная в Москве.

В представленных таможенному органу товаросопроводительных документах содержалась информация о перемещаемом вине общим весом 19799 кг. Таможенный досмотр выявил расхождение заявленного веса перемещаемого товара с фактическим. Превышение составило 708 кг.

«Лишний» товар изъят на ответственное хранение. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Проводится расследование.