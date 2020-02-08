Общество

Великим Лукам необходим второй путепровод - Александр Козловский

Городу Великие Луки необходим второй путепровод. Об этом сегодня, 14 февраля, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Путепровод в Великих Луках даст возможность удобного проезда из одной части города в другую. Один путепровод в городе есть, но необходим второй», - отметил он.

«Загвоздка была в том, что РЖД не подписывали со своей стороны соглашение о предоставлении окон для строительства путепровода, в марте уже должен быть готовый проект, необходимо будет начинать строительство», - пояснил Козловский.

Напомним, для города на Ловати строительство путепровода на территории ж/д узла Великие Луки между улицами Малышева и Бассейная с направлением на перекресток проспекта Гагарина и улицы Широкая, пересекающего 17 железнодорожных путей, имеет принципиальное значение.