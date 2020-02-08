Общество

Александр Козловский: Псковским детям необходимо в школе есть кашу

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский разъяснил, почему псковским детям необходимо в школе есть кашу. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, о пользе каши Александр Козловский рассказал 14 февраля, на встрече с родителями учащихся, посвященной питанию в школьных столовых.

«Кашами мы кормим не потому, что дешево, а потому, что там есть необходимые микроэлементы, витамины. Раньше нас родители кашей кормили не просто так, и мы понимали, что ее есть нужно. Еще в детском саду кто-то любит кашу, а кто-то - не любит. Но в армии, где тоже кормят кашей, подходят к вопросу научно: если будешь есть полезную пищу - будешь выполнять необходимые функции. И необходимо донести это понимание и до детей, и до родителей, которые думают, что мы школьников ограничиваем. Поэтому мы проводим соответствующую работу с родителями и не без помощи специалистов доводим информацию и до детей», - отметил Александр Козловский.

Напомним, 13 февраля представители регионального отделения «Единой России» и родители учеников проверили питание в столовых 28 псковских школ. В мероприятии по контролю поучаствовало 145 родителей.

Сама проверка состоялась в рамках партпроектов «Крепкая семья» и «Новая школа», под руководством замсекретаря реготделения партии, регионального координатора «Крепкой семьи», главы муниципалитета Елены Полонской.

Также 13 февраля Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников, с учетом поправок, предложенных Владимиром Путиным. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Само же поручение президента обеспечить школьников 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием прозвучало 15 января в Послании Федеральному Собранию РФ.