Общество

В Плюссе построят переход через железнодорожные пути

В Плюссе в 2021 году будет построен переход через железнодорожные пути.

Об этом сегодня, 14 февраля, в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он пояснил, что более 600 людей оказываются отрезанными железной дорогой от центральной части населенного пункта.

«РЖД берет на себя обязательства в 2021 году организовать переход для жителей через железнодорожные пути», - заявил Козловский.