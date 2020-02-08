Общество

21 февраля станет Единым днем памяти подвига псковских воинов-разведчиков второй бригады спецназа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 14 февраля, провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-разведчиков второй бригады специального назначения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Учитывая специфику действий разведки, долгое время о подвиге 2-й бригады специального назначения практически ничего не было известно в публичном поле. По этой причине просветительская миссия была одной из наших главных задач», - заметил глава региона. Он напомнил, что подготовлены видеоматериалы для съемок документального фильма, отремонтирован памятный знак, создан тематический мурал в городе Пскове, проведены открытые уроки и экскурсии для школьников области. Кроме того, пять новых улиц будут названы в честь павших героев.

Особое внимание губернатор обратил на предоставление мер поддержки членам семей погибших военнослужащих. Единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей родственникам уже произведена. Отдельные меры поддержки предусмотрены и муниципалитетами. «В некоторых были организованы дополнительные выплаты сверх региональных и федеральных. Этих глав хочется поблагодарить отдельно. Во всех - приведены в порядок места захоронений павших бойцов и оказана адресная социальная помощь родственникам. Отдельные просьбы еще находятся в работе, но в течение года все они будут выполнены и решены», - заметил губернатор.

«До памятной даты осталась всего неделя. И план подготовки в целом выполнен, и сегодня я прошу особое внимание уделить культурной программе. Мероприятия должны быть проведены достойно и в Пскове, и в муниципалитетах. Если требуется дополнительная помощь в организации - сообщайте заранее. Мы подключимся и в оперативном порядке ее окажем», - заключил губернатор.

В рамках оргкомитета участники заседания детально рассмотрели итоги реализации плана подготовки к проведению памятной даты. 21 февраля станет Единым днем памяти подвига воинов-разведчиков второй бригады специального назначения, сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева. Она обратила внимание, что во всех муниципальных образованиях пройдут памятные митинги и тематические вечера, концертные программы и военно-патриотические акции, музейные выставки и экскурсии, посещение мест захоронений героев, уроки мужества, тематические беседы. Многие мероприятия будут проходить и после памятной даты. Так, на базе универсальной научной библиотеки организован клуб «Военный спецназ».

Говоря о мурале в память воинов-разведчиков, который был нанесен на фасад одного из многоэтажных жилых домов Пскова, Михаил Ведерников подчеркнул, что за счет спонсорской помощи будет установлено освещение. Причем, речь идет и о мурале, посвященном подвигу 6-й роты. Особое внимание губернатор обратил на то, что на особый контроль необходимо взять и прилегающую территорию.

О подготовке комплекса памятных мероприятий в рамках оргкомитета доложили и представители муниципальных образований.

Напомним, что 21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной Чечни группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое. 25 человек из числа погибших - разведчики псковской бригады спецназа.