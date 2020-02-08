Общество

Выплаты за рождение ребенка предложили потратить на игрушки

Материнский капитал предложили разрешить тратить на товары для детей, в том числе игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. Такое предложение «Опора России» направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру столицы с инициативой внести соответствующие поправки в законодательство. «Известия» ознакомились с документом.

Пилотный проект предлагается провести в Москве. В случае положительной практики этого эксперимента он может быть масштабирован на федеральном уровне. Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Бизнес считает, что таким образом можно поддержать как родителей, так и российский производителей детских товаров. Однако в Госдуме «Известиям» заявили, что цель программы - помощь в создании семейного капитала, а не мелкие покупки. Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала «Известиям», что материнский капитал концептуально нужно ориентировать на крупные расходы: например, жилье, ремонт, строительство садового дома.