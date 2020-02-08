Общество

Педагоги Бежаницкой средней школы представляют Псковскую область в полуфинале Всероссийского конкурса «Учитель будущего»

Команда педагогов Бежаницкой средней школы принимает участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Учитель будущего», который в пятницу, 14 февраля, открылся на базе Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга.

«Учитель - главное и незаменимое звено в системе современного образования России. Залогом конкурентоспособности страны, успешности развития любых национальных проектов и программ всегда являлись кадры, и образование не исключение. „Учитель будущего“ - это первый Всероссийский педагогический проект, в основе которого лежит командное участие. Цель такого взаимодействия - совершенствование компетенций, необходимых для эффективного преодоления вызовов современности», - отметила в послании к полуфиналистам конкурса заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, Псковскую область представляют победители и призеры областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»: учитель английского языка Ольга Васильева, учитель биологии и технологии Ирина Васильева, учитель физики и математики Дмитрий Спиридонов.

На трехдневном полуфинале участников ждут различные конкурсные испытания. Первое - дебаты, где педагоги будут дискутировать на актуальные образовательные темы, затем они должны будут разработать урок. Полуфиналисты станут участниками кейс-игры, в рамках которой будет произведен разбор проблемных ситуаций, перевод проблем в область задач, разработка необходимых решений. Также педагогов ждут встречи, лекции и мастер- классы.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» - образовательного центра АНО «Россия - страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Всего в окружные полуфиналы прошли 1200 человек - 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых наиболее успешно справились с первым этапом - дистанционным тестированием.

Конкурс «Учитель будущего» - один из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Он реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».