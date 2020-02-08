Общество

Эксперты рассказали о самой популярной анкете агенства знакомств, работающего в Пскове

Основной возраст псковичек, ищущих вторую половинку, - от 30 до 40 лет. Об этом сообщила менеджер международного агентства знакомств «Фортуна» Ингеборга Соседова на пресс-конференции, сегодня, 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, нередко в агентство обращаются и 17-летние девушки, но регистрация анкет для знакомства по закону возможна только с 18 лет.

Ингеборга Соседова в ходе пресс-конференции рассказала о самой популярной анкете агентства знакомств «Фортуна». Она принадлежит 48-летней псковичке.

«Данная анкета имеет максимальный отклик мужчин», - отметила спикер.

Она охарактеризовала женщину как спортивную, очень ухоженную и сделала акцент на том, что для мужчин главное не красота, а именно ухоженность своей избранницы.

Менеджер отметила, что к 48-летней псковичке мужчины «ездят знакомиться один за другим», но со своим избранником она еще не определилась.