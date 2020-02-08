Общество

Михаил Ведерников высоко оценил качество ремонта Круппского дома культуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки посетил Круппский сельский дом культуры и высоко оценил качество его ремонта. Главе региона провели экскурсию по всем помещениям, показали главный зал, костюмерную, музей, а творческие коллективы, которые занимаются в обновленном доме культуры, устроили для губернатора импровизированный концерт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В течение нескольких лет в доме культуры был сделан косметический ремонт, закуплена новая мебель и аппаратура. «В 2019 году Крупп принял участие в областном проекте «Лучшее сельское поселение», где занял 2-е место и получил финансовую поддержу в размере 300 тысяч рублей из областного бюджета. Местные жители большие молодцы, далеко не каждый сельский ДК проявляет такую активность», - напомнил губернатор.

В рабочей поездке губернатора приняли участие и.п. главы Печорского района Марина Егорова, руководитель комитета культуры Псковской области Жанна Малышева, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального отделения ОНФ Виктор Остренко, советник на общественных началах Сергей Тарасик.

«Круппский сельский дом культуры стал единственным домом культуры в Псковской области, в котором удалось осуществить ремонт двух этажей за 1 млн 200 тысяч рублей. Хочу сказать большое спасибо всем, благодаря кому состоялся этот ремонт. Здесь не было ни нормальных дверей, ни туалета, никакой аппаратуры. Мы сделали косметический ремонт, все оборудование нам подарила администрация. И сами местные жители очень помогли, все делали своими руками», - рассказала руководитель ДК, работающий на общественных началах, Лариса Мороз.

Глава Круппской волости Светлана Жирнова рассказала губернатору, что в этом году планируется сделать крыльцо, находящееся на входе в ДК и обустроить территорию на улице. «Хотим сделать небольшую сцену на улице. Хочется проектор, чтобы проводить современные интерактивные концерты и занятия. Хочется сделать полноценный большой музей рыбака, чтобы люди знакомились с историей нашего края», - отметила Светлана Жирнова.

Михаил Ведерников подарил музею ДК сувенир от псковских мастеров и пообещал, что администрация Псковской области обязательно обеспечит ДК необходимым современным проектором.

Напомним, на косметический ремонт многофункционального зала в 2017 году было выделено 820 тысяч рублей. Из них 746 тысяч из федерального бюджета, а 74,00 тысячи из местного. Помимо этого, в 2017 году для усовершенствования материально-технической базы было приобретено светозвуковое оборудование на сумму 389,4 тысяч рублей, были задействованы и федеральный, и местный бюджеты. Средства из федерального бюджета были выделены в рамках федеральной субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек. Указанная субсидия предоставляется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», который реализуется министерством культуры Российской Федерации совместно с партией «Единая Россия».