Общество

Эксперт: Главные конкурентки псковичек в сфере знакомств с мужчинами - девушки из Украины

Главные конкурентки псковичек в сфере знакомств с мужчинами - девушки из Украины. Об этом сообщила менеджер международного агентства знакомств «Фортуна» Ингеборга Соседова на пресс-конференции, сегодня, 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, данный вид бизнеса распространен на Украине.

«Если в Псковской области только одно агентство знакомств, то, к примеру, в украинском Николаеве около 800 подобных агентств», - пояснила Ингеборга Соседова.

Кроме того, она добавила, что украинские агентства знакомств чрезмерно злоупотребляют графическими редакторами, девушки выглядят не такими, как в действительности.

Но, к счастью, за последние пару лет картина поменялась, конкуренция не так значительна.

Ингеборга Соседова заявила, что мужская аудитория за последние годы разделилась - те, кому интересно просто познакомиться и приятно провести время, едут на Украину, а те, кто, действительно, хочет встретить жену - в Россию или Белоруссию.