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Общество

Юрий Сорокин поздравил коллектив и воспитанников Пыталовской школы-интерната с 60-летием учреждения

14.02.2020 15:44|ПсковКомментариев: 0

Пыталовская школа-интернат отмечает 60-летие. Сегодня коллектив и воспитанников учреждения с этой круглой датой вместе с коллегами из Псковского детского фонда поздравил его председатель, вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.

В своем инстаграм-аккаунте Юрий Сорокин подчеркнул: «Значимость школы переоценить сложно: здесь обучаются дети с нарушениями слуха и речи, а также ребята с особенностями в интеллектуальном развитии. В школе около 50 детей. И что особенно важно: сотрудники и специалисты школы не только находят индивидуальный подход к каждому ребенку, но и помогают родителям освоить новейшие развивающие методики».

 

По словам депутата, сейчас учреждение нуждается в обновлении материально-технической базы. «Чтобы школа смогла сделать первый шаг в этом направлении, от фонда мы вручили руководству интерната подарочный сертификат на значительную сумму. Эти средства администрация школы направит на свои первостепенные нужды. Кроме того, отметили часть сотрудников благодарственными письмами Псковского областного Собрания депутатов. А детям сотрудники фонда устроили вкусный сюрприз, преподнеся большой набор сладостей», - пишет Юрий Сорокин.

Сегодня на праздничный концерт в пыталовском доме культуры собралось большое количество зрителей: и местные жители, и представители властей. Коллектив и воспитанники школы смогли организовать насыщенную праздничную программу: после творческих номеров провели экскурсию по школе, в том числе показав и главную достопримечательность - музей космонавтики имени выдающегося ученого-пионера космонавтики Ари Абрамовича Штернфельда.

Музей на протяжении многих лет собирает артефакты, связанные с космосом: художественные произведения, скульптуры, предметы прикладного искусства, филателию. В музее есть даже копии рисунков космонавта Алексея Леонова, а также богатая космическая библиотека, в фондах которой более 600 книг с дарственными надписями авторов. «Уверен, у учреждения большое будущее. А мы вместе с коллегами из детского фонда и регионального парламента продолжим пристально следить за его успехами и оказывать необходимую поддержку», - заключил Юрий Сорокин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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