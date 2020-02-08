Общество

Свыше сотни жителей Псковской области отравились в прошлом году лекарствами

Роспотребнадзор зафиксировал в 2019 году 293 случая острых отравлений химической этиологии в Псковской области. При этом 43 отравления закончились летальным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Наиболее часто регистрировали отравления лекарствами - 112 случаев. На втором месте - отравления спиртсодержащей продукцией - 64, на третьем – 19 случае отравления наркотиками.

Согласно данным ведомства, 28 жителей региона, выпивших в прошлом году спиртосодержащие жидкости, погибли.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 30,03%, работающее население – 21,2%, дети – 16,7%, пенсионеры – 15,7% и школьники – 10,6%.

Добавим, что с 2015 года в рамках токсикологического мониторинга Роспотребнадзором организован мониторинг за отравлениями курительными смесями (так называемыми спайсами). В 2019 году отравления такими смесями не зарегистрированы.