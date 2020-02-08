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Елена Полонская: Главная задача депутата Псковской городской Думы - это работа «в поле», с избирателями

14.02.2020 15:51|ПсковКомментариев: 6

Главная задача депутата Псковской городской Думы - это работа «в поле», с избирателями, каждый день, заявила глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Ее оппонентом в рамках программы «Армрестлинг» стал председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю городской Думы Григорий Турчин.

«Мы же не коммунистическая партия, и кабинетную работу я не очень люблю, мы же народные избранники, мы не в кабинетах с вами должны сидеть, не в залах заседаний, и не друг с другом общаться. Главное у депутата городской Думы - это работа в поле, работа с избирателями, каждый день. На телефоне, с выходами в избирательные округа, на приемы граждан. Кстати, приемная «Единой России» находится в избирательном округе Григория Михайловича (Турчина - прим. ред.), не так тяжело до него дойти, я думаю», - заявила в ходе дискуссии Елена Полонская.

По ее мнению, настоящим эталоном работы для депутата и руководителя является секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак: «Мы же с вами видели и видим до сих пор, сколько времени он уделяет времени работе с населением, он постоянно находится в движении, он не кабинетный человек, он постоянно на выездах, в районах, поселках, сельских поселениях, муниципальных образованиях, он постоянно в процессе, в общении. Мы, как партийцы, должны брать пример именно с формата работы Андрея Анатольевича».

В продолжение прямого эфира речь зашла о программе формирования комфортной городской среды. Глава Пскова рассказала, что к ней обратилась жительница дома по улице Гоголя, 5 и попросила оказать помощь с включением двора в названную программу, при этом ранее она адресовывала эту просьбу, в том числе, Григорию Турчину, как депутату по округу. 

«Вы знаете, что жители дворов на сходе выбирают способ управления домом, потом, что им надо ремонтировать, относят в Управление городского хозяйства, комиссионно решается, двор ставят в очередь или не ставят», - поделился своим видением Григорий Турчин.

«Вы опять складываете все проблемы на головы людей. Вы говорите, что я, как депутат, придерживаюсь того, что нужно работать с избирателями, вне зависимости от партийной принадлежности. А это проблемы людей, они должны сами сходить в УГХ. Я вам скажу, что на моем избирательном округе ни один собственник дома не подал заявку в программу формирования комфортной городской среды, все заявки собрала я сама и отнесла их в Управление городского хозяйства и отследила, вступила данная территория в программу или нет», - высказала иную точку зрения Елена Полонская.

По ее словам, работу депутата следует оценивать не по участию в заседаниях комитетов. «Я думаю, это никому не интересно, сколько раз депутаты собрались что-то обсудить. Наших псковичей сегодня интересует, что у них изменилось в городе, что у них изменилось на избирательном округе благодаря депутату, сколько дворов отремонтировали, сколько скамеек установили, сколько деревьев спили, сколько посадили», - подчеркнула она.

Григорий Турчин придерживается другого мнения. «Считаю, что каждый депутат, и документы так считают, должен работать в каком-то из комитетов», - сказал он, комментируя свое заявление комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы, в котором пожаловался на пропуски депутатом, лидером фракции единороссов в гордуме Денисом Ивановым заседаний бюджетного комитета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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