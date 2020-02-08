Общество

Мужчин отталкивает наличие вредных привычек у женщин - эксперт агентства знакомств, работающего в Пскове

Мужчин отталкивает наличие вредных привычек у женщин. Об этом сообщила менеджер международного агентства знакомств «Фортуна» Ингеборга Соседова на пресс-конференции, сегодня, 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень часто во время знакомства и переписки мужчины отказывают в общении девушке, если узнают, что она курит», - отметила она.

Кроме того, по словам менеджера агентства знакомств, мужчин настораживает, если девушка ни разу не была замужем.

Ингеборга Соседова обратила внимание на то, что встречи понравившихся друг другу на стадии переписки мужчины и женщины организуют в Прибалтике, так как большинство потенциальных женихов - иностранцы, и им проще приехать туда, чем оформить российскую визу.

Стоит отметить, что все расходы оплачивает мужчина, женщина не несет расходов ни на каком этапе.

Во время встречи присутствует переводчик либо менеджер агентства, в целях безопасности.

«Мы ни в коем случае не отпускаем девушек самостоятельно, даже имея все документы на мужчину, в том числе полицейские выписки», - заявила менеджер агентства.