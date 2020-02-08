Общество

Мужчины-псковичи обращаются в агентство знакомств, чтобы найти домохозяйку - эксперт

Мужчины-псковичи обращаются в агентство знакомств, чтобы найти домохозяйку. Об этом сообщила менеджер международного агентства знакомств «Фортуна» Ингеборга Соседова на пресс-конференции, сегодня, 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она также отметила, что в основном это мужчины от 50 лет, проживающие на территории Псковской области, разведенные или вдовцы, которым нужна помощь по хозяйству. К тому же, в основном, это несостоятельные мужчины.

Менеджер агентства, работающего на территории Пскова, пояснила, что мужчин, обращающихся к экспертам в целях знакомства с девушками, немного, так как для них это дорогая услуга.

Стоит отметить, что, по словам Ингеборги Соседовой, около 5% клиенток агентства «Фортуны» имеют цель уехать за границу, им не важен партнер, важно гражданство.