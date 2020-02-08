Общество

Ветеранам ВОВ вручил медали «75 лет Победы» губернатор в Печорах

Сегодня, 14 февраля, состоялась торжественная церемония вручения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны в Печорах. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов и вручил им медали по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего в церемонии вручения наград приняли участие 10 ветеранов. Самый старший из них Василий Ковик родился в 1916 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу сказать вам большое спасибо! Мы очень счастливы, что вы до сих пор в строю. Мы благодарим вас за тот подвиг, который вы совершили, подарив нам мир и свободу, и за тот колоссальный труд, который вы совершали после окончания войны, восстанавливая почти полностью разрушенные города. Мы будем делать все, чтобы Псковская область была привлекательным, современным регионом. Спасибо вам!» - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона вручил медали Дмитрию Воронкову, Ефросинье Егоровой, Ольге Зуевой, Василию Кивику, Раисе Курятиной, Ивану Панину, Василию Тимофееву, Виктору Халласаару, Николаю Ястребову и Василию Гоголеву.

С ответным словом выступил самый молодой ветеран, как пошутил он сам, Василий Гоголев. На данный момент ему 90 лет. «Я стараюсь не волноваться, но сегодня волнуюсь, как всего два раза в жизни: когда мне вручали именное оружие в 1944 году, а второй раз, когда после страшной бомбежки Великих Лук, нам пришлось работать трое суток день и ночь, пока не разобрали все сгоревшие вагоны и не освободили железнодорожные пути. Тогда мне вручали благодарность два генерала. Я навсегда запомнил их рукопожатие, ваше тоже запомню», - сказал ветеран.

После вручения наград для ветеранов организовали небольшой творческий концерт, а затем глава региона смог лично пообщаться с каждым из ветеранов в ходе неформального чаепития.