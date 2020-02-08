Общество

Эксперты «брачного» агентства рассказали, как помогают псковичкам найти свою любовь

В Пскове международное агентство знакомств «Фортуна» работает с 2011 года. Об этом сообщила менеджер агентства Наталья Борисова на пресс-конференции, сегодня, 14 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За это время агентство уже успело посотрудничать с многими партнерами.

«Основное направление нашей деятельности - это сотрудничество с США, Канадой, европейскими странами», - пояснила Наталья Борисова.

Для девушек, которые являются основными потребителями «брачных» услуг, агентство знакомств представляет полный комплекс мероприятий - регистрация на сайте, добавление в базу, продвижение анкеты, организация фотосессий, можно воспользоваться услугами экскурсовода на случай, если молодой приезжает знакомиться к девушке в Псков.

На сегодняшний день в базе международного агентства знакомств «Фортуна» более 500 действующих клиентов.

«С ними мы продолжаем успешно работать», - подчеркнула менеджер агентства.

Менеджер международного агентства знакомств «Фортуна» Ингеборга Соседова рассказала, как специалисты помогают девушкам-псковичкам выбрать вторую половинку.

«Мы сотрудничаем с разными партнерами, которые расположены в различных странах - США, Европа, регионы Океании. Мы работаем в соответствии с договорами, партнеры предлагают нам базу мужчин. Девушки обращаются к нам и выставляют ряд критериев, по которым ищу своего партнера. Мы предлагаем им списки мужчин, и девушки выбирают - по фото, видеороликам или анкетным параметрам», - пояснила специалист.

Менеджеры «Фортуны» также обратили внимание на то, что девушка, обращаясь в агентство знакомств, при заполнении анкеты обязательно должна указать возраст, рост, вес, а также предоставить актуальные фото. Обязательным критерием является указание вероисповедания, отношение к табаку и алкоголю.

«Зачастую, эти моменты являются определяющими», - обозначила Ингеборга Соседова.

Девушки также описывают себя, рассказывают о своих интересах, а также указывают параметры желаемого мужчины - характер, возраст, рост, вес и т.д.

«Девушка должна записать видеоролик, где она говорит о себе, чаще всего на английском. Это очень важно, так как клиенты хотят понимать, что они общаются с тем человеком, которого видят на фото», - сообщила менеджер.

К тому же клиентки агентства должны пройти видеоверификацию у каждого партнера, где должна подтвердить, что она заинтересована в услугах агентства, и действительно регистрирует свою анкету на сайте.

Отметим, что регистрация в агентстве возможна только с 18 лет. В настоящий момент в агентстве «Фортуна» свою любовь ищут псковички от 18 до 65 лет.

Как пояснили эксперты, все отношения с клиентами закрепляются большим количеством договоров, документов.

Благодаря международному агентству знакомств «Фортуна», в среднем в год 10 парам удается построить серьезные отношения, от 5 до 15 встреч клиентов происходит в месяц.

Псковичам, желающим найти свою вторую половинку, можно обратиться в международное агентство знакомств «Фортуна» по адресу - Псков, Ольгинская наб., 9а, кабинет 7.

Время работы с 10 до 18

Телефон для связи - 8 951 751 33 55

Перед посещением агентства необходимо предварительно связаться со специалистами по телефону для уточнения деталей.