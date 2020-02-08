Общество

Обращение по проблемному переезду на улице Яна Райниса будет передано Александру Братчикову

Обращение по поводу проблемного железнодорожного переезда на улице Яна Райниса в Пскове будет передано главе администрации города Александру Братчикову. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове в ответ на звонок радиослушателя.

По словам псковича, осенью улица Яна Райниса была отремонтирована. Но и после ремонта там остались два железнодорожных переезда, один из которых доставляет неудобства участникам дорожного движения - через него «переваливаются» автобусы, торчит арматура.

В этой связи Елена Полонская заметила, что крайне важно вовлекать людей в работу по благоустройству и ремонту территорий, учитывать их мнение до проведения работ. Она пообещала сообщить о проблеме главе администрации Пскова Александру Братчикову.