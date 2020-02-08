Общество

Мобильный ФАП будет работать на Яна Фабрициуса в Пскове на следующей неделе

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на мобильном ФАП автобусе (гос. номер В 862 КР) с 17 по 22 февраля с 10.00 до 14.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, ФАП будет работать на территории «Торгового центра» по адресу - Псков, ул. Я. Фабрициуса, д.5А (стоянка со стороны магазина «Пятерочка»)

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя: измерение АД; измерение внутриглазного давления; ЭКГ; выдача направления на анализы и обследования.

Для прохождения диспансеризации можно обратиться в поликлинику по месту жительства в отделения профилактики или к терапевту

Телефон приемной главного врача: 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: 53-62-14.