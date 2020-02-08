Не позднее 17 февраля псковским работодателям необходимо подать в ПФР первые сведения о трудовой деятельности работников

Страхователи Псковской области не позднее 17 февраля должны представить информацию о трудовой деятельности работников за январь 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.
Через несколько дней завершается первая отчетная кампания по приему от страхователей сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. За несвоевременную подачу сведений для работодателей предусмотрена административная ответственность.
Напомним, что с 2020 года работодатели обязаны ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, подавать информацию по сотрудникам, в отношении которых были осуществлены в отчетном месяце кадровые мероприятия:
приём на работу
увольнение
перевод на другую постоянную работу
установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации.
запрет занимать должность (вид деятельности),
Кроме того обязанность по предоставлению сведений возникает при:
подаче работниками заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо заявления о предоставлении страхователем сведений о трудовой деятельности (то есть о переходе на электронную трудовую книжку);
переименовании работодателя - в отношении всех работников организации.
При отсутствии вышеперечисленных событий «нулевую» отчетность представлять не требуется.
Для представления сведений в электронном виде каждому работодателю необходимо подключиться к федеральной системе электронного документооборота ПФР.
Добавим, что в Псковской области отчетность в Пенсионный фонд представляют порядка 12,8 тысяч страхователей более чем на 261,6 тысяч застрахованных лиц.