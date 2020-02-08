Общество

Михаил Ведерников попал на свадьбу в День всех влюбленных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попал на свадьбу в Печорах 14 февраля в День всех влюбленных. Глава региона прибыл в Печоры с рабочей поездкой и посетил местный дом культуры, где вручал награды ветеранам Великой Отечественной войны. На входе в здание Михаил Ведерников увидел молодоженов, которые сегодня заключили законный брак.

Михаил Ведерников поздравил пару, вручив букет цветов и подарок. Крайне удивившимся молодоженам губернатор пожелал любви и семейного счастья.

Немного придя в себя от неожиданной встречи и поздравлений губернатора, новоиспеченный глава семьи поблагодарил Михаила Ведерникова. «Это очень неожиданный и приятный сюрприз. Я думал, в такой важный день, нас уже ничего не сможет удивить», - пошутил мужчина.