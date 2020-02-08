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Общество

Пять школьных музеев Псковской области стали участниками всероссийской программы, инициированной Музеем Победы

14.02.2020 18:05|ПсковКомментариев: 0

Пять школьных музеев Псковской области присоединились к программе добровольной сертификации школьных музеев, предложенной Музеем Победы. Это Середкинская средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №1 г. Порхова, Павская средняя общеобразовательная школа, Естественно-математический лицей № 20 г. Пскова, средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова (Псков), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Всего же с момента запуска сертификации в ноябре 2019 года, её участниками стали 248 учебных заведений из 51 региона России, из них почти половина - это сельские школы.

Среди школьных музеев, отправивших заявки на участие в проекте есть военно-исторические, историко-бытовые, краеведческие, исторические и естественно-научные.

«За время работы программы «Школьный музей Победы» в его мероприятиях уже приняли участие почти 6000 школьников и более 550 педагогов из 74 образовательных организаций», - подчеркнула руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволит создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и войдут в рейтинг лучших школьных музеев страны.

Для участия необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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