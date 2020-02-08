Общество

Мероприятия в память о воинах-интернационалистах пройдут в Псковской области

Торжественные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, пройдут в разных муниципалитетах области 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, в Пскове, у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го века, который расположен в сквере у Дома офицеров, состоится торжественный митинг «Живая память сердец». В нем примут участие представители региональной и муниципальной властей, войны-интернационалисты, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся образовательных учреждений.

В ходе митинга к подножию памятника будут возложены цветы и гирлянда славы. Здесь же будет совершена заупокойная лития. Продолжение праздника пройдет в Доме офицеров, где состоится концерт-реквием «Колокола памяти - Афганистан».

Память российских воинов-афганцев почтят и в Великих Луках. Здесь также пройдет торжественный митинг, участники которого возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам, расположенному в сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Либкнехта.

Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. В 2010 году эта дата в России стала официальным праздником «День памяти воинов-интернационалистов».